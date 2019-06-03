Посчитали, где в Украине платят больше всего

По сравнению с прошлым годом среднемесячная зарплата украинцев выросла более чем на 20%. Фото: Корреспондент.net

Среднемесячная зарплата украинцев в первом квартале 2019-го выросла на 20,8%.

В январе-марте 2019-го составляла 9629 грн, передает Госстат.

Наибольшую среднемесячную зарплату получали в сфере авиационного транспорта - 25 850 грн. Правда это на 19,6% меньше, чем в прошлом году.

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Работники сферы финансовой и страховой деятельности получали 18 572 грн - на 17,9% больше, чем в 2018-м. В сфере информации и телекоммуникации платили 16 362 грн. Это на 24,9% больше, чем получали работники в прошлом году.

Меньше всего платили работникам в сфере почтовой и курьерской деятельности - 5655 грн. Хотя это на 17,9% больше, чем в первом квартале прошлого года. Работники временного размещения и организации питания в первом квартале в среднем имели 6298 грн, здравоохранения и предоставления соцпомощи - 6442 грн.

На $170 выросла средняя зарплата в Украине за 3 года. Она стала больше в 1,82 раза, заявил первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.