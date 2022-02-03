Посчитали долги. Сколько и за что должен каждый украинец

За прошлый год численность долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%. Для сравнения, в 2020 году прирост составлял 1,2 млн задолженностей.

Такие данные приводит Опендатабот.

Быстрее всего растут следующие категории должников:

• взыскание средств, то есть долги физических лиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями – + 47% или +567 тыс. долгов;

• задолженность по оплате коммунальных услуг – + 41% или +140 тысяч долгов за 2021 год, а за два года – более чем вдвое. Общий долг на 1 декабря 2021 составляет 72,7 млрд грн;

• долги по делам об административных правонарушениях - +35% или +285 тыс. долгов.

Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями - 1761749 долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства - 1629505 долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД - 1 327 440 долгов (20%).

Долги за коммуналку на 01.12.2021 г. составляют 72,7 млрд. грн. Из них:

Поставка и распределение природного газа – 29,2

Поставка тепловой энергии и горячей воды – 23,3

Поставка и распределение электрической энергии – 6,9

Централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,4

Управление многоквартирным домом – 5,6

Вывоз бытовых отходов – 1,3

То есть каждый украинец, даже несовершеннолетний, задолжал за коммунальные услуги примерно 1818 грн.

Попадание в реестр может наложить на должника целый ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.

Проверить, есть ли у вас долг, можно в чате-боте по индивидуальному налоговому номеру.

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Увеличились задолженности предприятий по выплате заработной платы. Долги в прошлом году выросли на 51% и на 1 декабря 2021 составили 3,943 млрд грн.