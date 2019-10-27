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Поправка Геруса об импорте электроэнергии из РФ отменяет санкции против Кремля - Ляшко

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Поправка Геруса об импорте электроэнергии из РФ отменяет санкции против Кремля - Ляшко
По мнению Ляшко, импорт электроэнергии из РФ приведет к уничтожению отечественной энергосистемы. Фото: rada.gov.ua

Поправка председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, которой разрешен импорт электроэнергии из РФ, приведет к отмене санкций против Кремля и уничтожению отечественной энергетики. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Фактически формулой Геруса, когда он позволил сюда изменениями в закон ввести российскую энергетику, сняли санкции с России. Надо называть вещи своими именами. Это снятие санкций с России. Каким образом это возможно в стране, которая преодолевает российскую агрессию?", - заявил Ляшко, передёт РБК.

Он отметил, что руководителям Украины трудно будет объяснить международным партнерам, почему они просят их усилить санкции против России, в то время как мы осуществляем торговлю со страной-агрессором.

"Мы возмущаемся, что немцы строят "Северный поток-2". И немцы это аргументируют тем, что им это выгодно коммерчески. А сами снимаем санкции с России. Представьте себе Зеленского, который едет в Нормандский формат, на встречу в Нормандском формате и просит президента Франции, канцлера Германии, президента Соединенных Штатов: усильте санкции против России, не снимайте санкции против России. Что ему скажут в ответ? Вы нас просите, чтобы наш бизнес нес убытки, а вы зарабатываете. То есть, ключевое - это снятие санкций с России. Вот что сделал Герус", - подчеркнул Ляшко.

Он также обратил внимание, что электроэнергию из РФ мы получаем от компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма.

"Более того, российскую компанию, которая продает электроэнергию в Украину, возглавляет Сечин, который находится под американскими санкциями за аннексию Крыма и за войну на Донбассе. То есть, американцы, европейцы вводят санкции против российских компаний, а мы с этими компаниями, против которых введены санкции, торгуем", - отметил лидер Радикальной партии.

По мнению Ляшко, импорт электроэнергии из РФ также приведет к уничтожению отечественной энергосистемы и угрожает энергобезопасности страны.

"Сегодня фактически формулой Геруса уничтожается отечественная энергетическая система. Не только генерация ДТЭК, а и атомная генерация. 55% генерации в Украине - это атомные станции. Когда вы запускаете себе русских, вы уничтожаете атомную энергетику Украины... Последствия принятия формулы Геруса будут иметь огромные социальные потрясения. Когда украинские шахтеры, украинские энергетики остаются без работы и без зарплаты. А мы свои деньги отдаем стране-агрессору, субсидируя рабочие места наших конкурентов", - сказал Ляшко.

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Он считает, что в ситуацию относительно возобновления импорта электроэнергии из РФ должен вмешаться президент, а правоохранительные органы возбудить уголовное дело.

"Считаю, должно быть расследование НАБУ, СБУ, САП, Генпрокуратура должны расследовать эти аферы. Я требую реакции президента Зеленского. Прекратить эти аферы, немедленно внести изменения в законодательство, прекратить импорт российской электроэнергетики", - заявил Ляшко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

Ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявлял, что возобновление импорта электроэнергии из России приведет к отмене международных санкций против Кремля и отмечал, что торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров.

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