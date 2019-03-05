Помощь на детей: киевлянам пообещали больше денег

При рождении ребенка киевлянам дополнительно предлагают платить 10 тыс. грн. Фото: teddyclub.info

Киевлянам планируют выплачивать дополнительно 10 тыс. грн за каждого новорожденного.

Деньги на помощь будут брать из местного бюджета. Это будет разовая помощь молодым родителям. Соответствующий проект решения "О предоставлении материальной помощи при рождении ребенка жителям города Киева" обнародовали на сайте Киевсовета.

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Увеличить помощь предлагают, чтобы стимулировать рождаемость. Так, в 2015-м в Киеве родилось 35 558 детей, в 2016-м - 36 772, в 2017-м - 35 491 ребенок.

Если законопроект примут, то при рождении ребенка киевляне будут получать дополнительно 10 тыс. грн. Правда на деньги могут рассчитывать семьи, в которых хотя бы один из родителей имеет киевскую регистрацию.

В 2019 году при рождении ребенка родители будут получать 41 280 грн. Размер выплат не изменился с июля 2014-го. Сумма не зависит от количества детей. Деньги будут выплачивать в 2 этапа. Первый - единовременное пособие в размере 10 320 грн зачисляется на банковский счет матери или отца через 1-2 месяца после оформления помощи. Второй - 30 960 грн уплачивается равными частями по 860 грн в течение трех лет. Кроме того, в течение трех лет декретного отпуска государство ежемесячно платит за маму единый социальный взнос. Это увеличивает ее страховой стаж.