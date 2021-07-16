Полтавщина и Харьковщина лидируют: как продается украинская земля

За 16 дней действия рынка земли в Украине заключили 880 земельных сделок.

Автор: Елена Луценко Полтавщина лидирует. 219,7 га - это площадь земель, по которым заключили соглашения в области

"3721 нотариус подал заявления для получения доступа к Держгеокадастру. Всего заявлений - 4146. Из них 3580 согласовано, 95 еще рассматриваются, отказ получили 471", - сообщили в Минагрополитики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине

219,7 га - это площадь земель, по которым заключили договора в Полтавской области. Она лидирует. На втором месте Харьковщина. Там зарегистрировали договоров на 179,7 га площадей. Далее следуют Винницкая и Киевская области. Меньше всего сделок провели во Львовской области.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.