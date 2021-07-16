Полтавщина и Харьковщина лидируют: как продается украинская земля

За 16 дней действия рынка земли в Украине заключили 880 земельных сделок.
"3721 нотариус подал заявления для получения доступа к Держгеокадастру. Всего заявлений - 4146. Из них 3580 согласовано, 95 еще рассматриваются, отказ получили 471", - сообщили в Минагрополитики.
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219,7 га - это площадь земель, по которым заключили договора в Полтавской области. Она лидирует. На втором месте Харьковщина. Там зарегистрировали договоров на 179,7 га площадей. Далее следуют Винницкая и Киевская области. Меньше всего сделок провели во Львовской области.
1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га.
К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
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