Польские банки борются за украинских мигрантов

Украинские мигранты стали новой целевой аудиторией для польских банков. Фото с открытых источников.

Количество украинских заробитчан в Польше из года в год увеличивается. Лишь в 2017 году польские власти выдали 2 млн официальных разрешений на работу.

По данным польского министерства семьи, работы и социальной политики на конец 2018 года, количество легально трудоустроенных украинский вырастет до 3 млн, передает UBR.UA.

Благодаря такому явлению, польские банки заметили отдельную целевую аудиторию, и сразу взялись за обслуживание украинцев в Польше. В прошлом году количество открытых лицевых счетов иностранцами в банках, выросло с 424 тыс до 600 тыс. 90% из них принадлежат украинском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар стоит дороже всего за последние 5 месяцев

Прежде всего их привлекает денежный поток, который генерируют наши работники. В 2017 году через самые разнообразные каналы украинцы отправили домой 3,14 млрд. Именно поэтому польские банки готовы предоставлять услуги в "ноль", то есть без лишних комиссий на любые услуги.

Отдельные банки готовы "платить" работодателям, чтобы те, отправляли работников открывать счета именно в "правельных банках". В частности, такой банк как BNP Paribas запустил полноценную версию сайта украинском, а также открыл 4 отделения в Польше, где украинский обслуживают родном языке. А за открытие счета, банк сразу дает 50 злотых работникам.

Getin bank к примеру, украинизировал уже 15 своих отделений.

В частности, польские банки, с удовольствием трудоустраивают украинцев, со знанием польского языка на должности кассира. Им платят 3500 злотых (25 тыс. грн) в месяц, а специалистам с образованием 4,5-5 тыс злотых.

Выплата зарплат и остатки на счетах, не единственное, что привлекает польские банки для обслуживания украинцев. Польские финансисты видят в этом направлении больший потенциал. К концу 2017 больше чем 128 тыс украинский имели документы на длительное проживание в Польше.

В частности, такие крупные транзакции, как покупка жилья, или наем жилья также проходят через польские банки. Они готовы кредитовать такие услуги на тех же условиях, что и поляков: 20% авансового платежа и 4,5% кредитного взноса в год.

Как показывает статистика, такой услугой пользуются украинские мигранты старше 25- 30 лет, у которых уже есть семьи, которые имеют на руках документы на официальное трудоустройство, разрешение на проживание и уверенность в том, что они не вернутся жить в Украине.

Польские финансовые учреждения начали свою лояльную политику в отношении работников, после того как заметили стимулирование потока трудовых мигрантов правительством Польши, через катастрофический дефицит кадров.