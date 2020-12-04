Полисы автогражданки: сколько придется заплатить за отсутствие страховки

Купить полис автогражданки необходимо не позднее, чем через 10 дней после покупки автомобиля. Фото: pexels.com

Украинские автовладельцы обязательно должны иметь полисы автогражданки. Это предусмотрено законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". Однако украинцы нередко пренебрегают этим требованием или забывают перезаключить договор страхования на новый срок.

На сегодняшний день работники полиции не имеют права останавливать транспортное средство только для проверки наличия автогражданки. Но такая проверка обязательно осуществляется при оформлении ДТП или в случае нарушения правил дорожного движения. Штраф за отсутствие полиса составляет 425 грн, передает Лига.

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Кроме штрафа, виновнику аварии без действующего полиса придется оплатить пострадавшему нанесенный ущерб. В 2020 году средняя выплата составила почти 19 тыс. грн.

Купить полис автогражданки необходимо не позднее, чем через 10 дней после покупки автомобиля. Проверить наличие полиса можно на сайте МТСБУ онлайн.

В Украине работают онлайн-сервисы, благодаря которым можно оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.