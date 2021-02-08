"Полицейский в смартфоне": украинцы могут доносить на водителей-нарушителей

На основании заявлений работники полиции уже начали выписывать штрафы. Фото: unsplash.com

В Украине заработало приложение "Полицейский в смартфоне". Благодаря ему водители могут фиксировать нарушения других участников дорожного движения и обращаться в полицию.

На основании заявлений работники полиции уже начали выписывать штрафы. Получив такое заявление, правоохранители вызывают нарушителя в отделение и показывают ему видео с моментом нарушения, рассказывает "Сегодня".

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"Большинство приходят, признают вину и согласны оплатить штраф. При этом удивляются: как удалось их обнаружить?", - рассказал заместитель начальника управления патрульной полиции города Бровары Юрий Ющенко.

Правоохранители успевают реагировать не на все сигналы - их поступает очень много. В то же время, законодательство не обязывает патрульную полицию привлекать к ответственности водителей на основании видеофиксации нарушений с помощью программы.

Если владелец авто позволяет кому-то другому пользоваться его транспортным средством, этого человека советуют назначить надлежащим пользователем. Такое назначение позволит владельцу авто избежать получения чужих штрафов за нарушение ПДД, если за рулем вместо него был кто-то другой.