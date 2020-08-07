Показали топ-5 самых дорогих квартир в Киеве

В июле в Киеве скупили недвижимости на $24 млн. Это на 33% больше, чем в предыдущем месяце. Речь идет о квартирах, частных домах и объектах нежилого фонда.

Дороже всего удалось продать объект нежилого фонда площадью 250 м² на ул. Саксаганского в Печерском районе столицы - $700 тыс. В то же время агентства недвижимости могут предложить еще более дорогие варианты. Речь идет о квартирах в центре столицы стоимостью от $1 млн, пишет АН "Благовіст".

Трехкомнатная квартира в Печерском районе

Автор: blagovist.ua/uk Трехкомнатная квартира в Печерском районе стоит 5,95 млн долл.

Квартиру 350 м² в элитном клубном доме на Печерске продают за $5,95 млн. Предлагают эксклюзивный ремонт с использованием материалов от мировых брендов. В доме круглосуточная охрана, подземный паркинг с лифтом, сервисные и охранные службы.

Автор: blagovist.ua/uk Трехкомнатная квартира в Печерском районе стоит 5,95 млн долл.

Автор: blagovist.ua/uk Трехкомнатная квартира в Печерском районе стоит 5,95 млн долл.

Пентхаус на Кловском спуске

Автор: blagovist.ua/uk Пентхаус на Кловском спуске продают за 5,5 млн долл.

$5,5 млн стоит пятикомнатная квартира площадью 500 м² с видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева. В квартире гостиная, библиотека, столовая, кухня, несколько ванных комнат и санузлов, спальни с гардеробной, кинотеатр, спортзона, помещения для персонала. Рядом с домом торгово-развлекательные центры и бизнес-центры.

Автор: blagovist.ua/uk Пентхаус на Кловском спуске продают за 5,5 млн долл.

Четырехкомнатная квартира в Печерском районе

Автор: blagovist.ua/uk Квартира площадью 308 м² стоит 4,9 млн долл.

Квартира площадью 308 м² стоит $4,9 млн. В квартире дизайнерский ремонт, кухня совмещена с гостиной, 4 санузла, 4 гардеробные. Квартира полностью меблирована. Жилой комплекс с подземным автопаркингом на 299 мест, фитнес-центром и тренажерным залом.

Автор: blagovist.ua/uk Квартира площадью 308 м² стоит 4,9 млн долл.

Шестикомнатная квартира в Шевченковском районе

Автор: blagovist.ua/uk Шестикомнатная квартира в Шевченковском районе площадью 389 м².

Квартиру площадью 389 м² по ул. Житомирской продают за $4,5 млн. В квартире гостиная-столовая, каминная, кухня, спальни с ванными комнатами и гардеробными. Пол мраморный, а стены - деревянные панели. В доме своя охрана, подземный паркинг.

Автор: blagovist.ua/uk Шестикомнатная квартира в Шевченковском районе площадью 389 м².

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Четырехкомнатная квартира на Грушевского

Автор: blagovist.ua/uk Четырехкомнатная квартира на Грушевского за 4,11 млн за долл.

Квартира площадью 411 м² расположена в новом доме в Мариинском парке с видом на Днепр и парковую аллею. Это просторные апартаменты с террасой 108 м², подземным паркингом, централизованной системой кондиционирования, залом для деловых встреч, бассейном, спецохраной и системой "Умный дом". Стоит жилье $4,11 млн.

За время карантина на рынке недвижимости количество сделок у 43,6% компаний упало на 50%. На 2,6% показатели сократились у 17,6% компаний. По результатам опроса строительных компаний, у 5,1% организаций продажи остались на уровне прошлого года.