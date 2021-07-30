Показали пятерку самых дорогих жилых комплексов Киева

В Киеве насчитывается около двадцати жилых комплексов премиум-класса. Это касается объектов, которые сданы в эксплуатацию или готовы более чем на 30%. Стоимость квадратного метра в таких домах стартует от $2500-3000. Средняя цена - $4000-4500. Можно увидеть предложения по $8000 за квадрат.

Недвижимость имеет контроль доступа на внутреннюю территорию, подземный паркинг, дизайнерское оформление лобби, наличие охраны, консьерж-сервиса, переговорных, детских, хозяйственных комнат. Большинство домов имеет панорамные окна, каскадные балконы или террасы, систему "умный дом", пишет mind.ua.

ЖК Signature

Жилой комплекс расположен в Печерском районе столицы по ул. Мечникова. За квадратный метр придется заплатить от $3500 до $8000. 1-комнатные квартиры имеют площадь от 71 кв м, 2-комнатные - 110-150 кв м, 3-комнатные - 190 кв м, 4-комнатные - 220-260 кв м. Есть подземный паркинг на 240 машиномест.

Автор: lun.ua Жилой комплекс Signature расположен в Печерском районе столицы по ул. Мечникова.

Жилой комплекс оснащен бассейнами, тренажерным залом, переговорными комнатами. На крыше - парк, детская площадка, сухой фонтан, сад камней.

Andriyivsky City Space

Комплекс находится в Подольском районе Киева по ул. Андреевская. Квадратный метр стартует от $3600 до $4700. В жилом комплексе представлены 3- и 4-комнатные квартиры площадью от 100 до 208 кв м. Комплекс - один полифункциональный дом клубного типа. Имеет 9 этажей. Есть подземный паркинг на 68 машиномест.

Автор: lun.ua Andriyivsky City Space находится в Подольском районе Киева по ул. Андреевская.

Andriyivsky City Space предусматривает 9600 кв м офисных и 2250 кв м коммерческих площадей, коворкинг-пространство, панорамный ресторан на крыше, внутренний двор с садом.

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ЖК Tetris Hall

Комплекс в Печерском районе по ул. Деловая/Анри Барбюса состоит из двух 25-этажных башен, соединенных между собой стеклянным переходом, 420 квартир и трехуровневого подземного паркинга. Квадратный метр жилья стоит от $4500 до $6000. 1-комнатные квартиры имеют площадь 52-54 кв м, 2-комнатные - 70-110 кв м, 3-комнатные - 130-190 кв м, 4-комнатные - 190-210 кв м, 5-комнатные - от 220 кв м.

Автор: lun.ua Жилой комплекс Tetris Hall в Печерском районе по ул. Деловая/Анри Барбюса состоит из двух 25-этажных башен.

Инфраструктура ЖК Tetris Hall состоит из закрытого двора с детскими, спортивными площадками и ландшафтным дизайном, лаунжа с бассейном и зоной барбекю на крыше, лобби и консьерж-сервиса. Объект введен в эксплуатацию. Однако еще есть возможность приобрести квартиру от застройщика.

ЖК Taryan Towers

Жилой комплекс в Печерском районе по ул. Иоанна Павла II состоит из трех футуристических 30-этажных башен, соединенных 4-этажным стилобатом и стеклянными переходами на верхнем уровне. Имеет 574 квартиры и подземный паркинг на 670 паркомест. Квадратный метр стоит от $3500 до $4500. Предлагают 1-комнатные квартиры площадью 61-63 кв м, 2-комнатные - 82-92 кв м, 3-комнатные - 112-128 кв м.

Автор: lun.ua Жилой комплекс Taryan Towers в Печерском районе по ул. Иоанна Павла II состоит из трех футуристических 30-этажных башен.

Инфраструктура Taryan Towers предусматривает парк с искусственным озером, зимний сад, панорамный ресторан и прогулочные дорожки на высоте 30-го этажа. Первую башню проекта ввели в эксплуатацию, две последующие - в процессе строительства.

МФК Intergal City

Строительство ведется в Печерском районе по ул. Старонаводницкая. Квадратный метр в таком доме стоит от $2200 до $8000. 1-комнатные квартиры имеют площадь 44-82 кв м, 2-комнатные - 66-137 кв м, 3-комнатные - 85-275 кв м, 4-комнатные - 155-235 кв м.

Автор: lun.ua Строительство БФК Intergal City ведется в Печерском районе по ул. Старонаводницкая.

Проект предусматривает строительство пяти футуристических башен различной этажности, 700 квартир, подземный, надземный и гостевой паркинг на 1350 машиномест.

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках дорожает. Есть объективные причины. Во-первых, стремительно подорожали строительные материалы. Во-вторых, действует так называемый "варшавский синдром". Это повышение стоимости квалифицированного труда строителей. Чтобы удержать специалистов, застройщики значительно повышают зарплаты. Иначе работники поедут работать в Польшу. Еще один фактор - заложена бомба в законодательстве. Рассматривают возможность возврата НДС для строительном рынке. Если Верховная Рада примет во втором чтении закон 5600, то застройщики будут вынуждены поднять стоимость квадратных метров, рассказал Gazeta.ua Анатолий Топал, руководитель общественного союза "Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью Украины".