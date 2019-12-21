Показали протокол по газу с Россией

Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России по газу.

Встречи состоялись в Берлине и Минске 19 и 20 декабря. Протокол обнародовали на Правительственном портале.

Протокол подписали вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, помощник президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, вице-премьер РФ Дмитрий Козак и министр энергетики РФ Александр Новак.

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Также протокол подписали глава Газпрома Алексей Миллер, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продолжение транзита газа в течение 5 лет и урегулирование судебных претензий между сторонами.

Выплата Газпромом $3 млрд Нафтогазу есть одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации.

Источник, близкий к переговорам говорит, что Россия хочет выплатить Украине долг, чтобы положить конец судебным разбирательствам.