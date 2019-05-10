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пятница, 10 мая 2019 10:37

Показали фото новой купюры с ошибкой

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Показали фото новой купюры с ошибкой
Опечатку сложно заметить невооруженным глазом. Фото: prm.ua

Партию новых 50-долларовых банкнот с орфографической ошибкой выпустил в обращение резервный банк Австралии (RBA).

Ошибку допустили в тексте с отрывком речи Эдит Коэн - первой женщины, избранной депутатом парламента Австралии, сообщает радио Triple M на странице в Instagram.

Слово responsibility (ответственность) напечатали без последней буквы "I". Опечатку сложно заметить невооруженным глазом.

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"Эти банкноты остаются законным средством обмена и могут использоваться так же, как обычные. Их стоимость и функциональность из-за этой ошибки никак не изменились", - заявил представитель RBA.

Опечатку пообещали исправить в следующих тиражах, а процессы выпуска денежных знаков пересмотреть, чтобы не допустить подобного в будущем.

Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. До этого 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
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Дата
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