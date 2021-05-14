Подскочили цены на алкоголь и сигареты

Больше всего подорожало пиво и сигареты с фильтром отечественного производства. Фото: Елена Луценко

За год в Украине больше всего подорожало пиво и сигареты с фильтром отечественного производства.

Пиво выросло в цене на 5,2%. Сейчас его продают за 18,35 грн за 0,5 л. Стоимость 0,5 л водки поднялась на 1,2%, до 93,33 грн. Меньше подорожала винная продукция - до 67,74 грн за 0,75 л, это 0,8%. Данные сообщила Государственная служба статистики.

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В апреле этого года по сравнению с прошлым годом сигареты с фильтром отечественных марок продавались в среднем по 46,22 грн за пачку на 20 шт. Эта цена на 20,1% выше, чем 2019-го. Сигареты без фильтра в среднем подорожали на 19,3% - до 41,58 за пачку.

Министерство экономики хочет поднять цены на алкоголь. Стоимость водки и ликероводочных изделий вырастет на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%. Сидр, вермуты и вина с добавлением экстрактов добавят к цене от 8,2 до 34,2%. Нынешние розничные цены на алкоголь действующие с сентября 2018. В январе этого года повысили минимальную стоимость шампанского - с 89 до 109 грн за бутылку.