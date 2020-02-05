Подсчитали, сколько в Украине женщин, которые управляют предприятиями

Треть украинских предприятий управляется женщинами. Фото: Ostsee-Zeitung

Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине.

Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

Женщины руководят большинством коммунальных организаций Украины. 76,96% руководительниц - женщины, 23,04% руководителей - мужчины.

Женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%).

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В других предприятиях руководителями являются преимущественно мужчины. Среди руководителей 32-х казенных предприятий руководителей-женщин нет.

Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях - 31,7% и 31,4%. Меньше женщин-руководителей в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевской обл. Их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

За январь-ноябрь 2019 население Украины сократилось на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом. На 1 декабря население Украины составляло 41 млн 922 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.