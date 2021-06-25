Подорожание электричества могут перенести

Минэнерго инициировало сохранение действующих тарифов на электроэнергию для населения до 1 августа.

"Новая модель ПСО должнаа защитить социально уязвимые слои населения из-за снижения и прогнозируемость тарифа. Также обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО. Именно поэтому Минэнерго неоднократно обращалось к НКРЕКП о необходимости срочного реагирования. Уже в первой половине июля ожидаем увидеть положительные результаты ", - сообщают в пресс служба Минэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еда, алкоголь и коммуналка: посчитали наибольшие расходы украинцев

ПСО - возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов.

Украинцы, которые потребляют до 100 кВт/ч, будут платить меньше. По повышенным тарифам придётся рассчитываться потребителям, которые тратят свыше.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 киловаттов. На сегодня это около 41 процента потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения через уменьшение тарифа", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Окончательный вариант новых тарифов Кабмин еще не представил.