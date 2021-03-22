Подорожали тепличные овощи и экзотические фрукты

В сегменте зелени цены преимущественно снижались. Фото: unsplash

В течение последней недели в Украине выросли цены на тепличные овощи.

Повысились цены на савойскую и брюссельскую капусты. Почти вдвое подскочила цена на лук-порей. Цена чеснока и имбиря также повысилась, сообщают аналитики EastFruit.

По их данным, цены на редис снижались, достигнув пика в 15 грн. Однако к концу недели его стоимость была в диапазоне 30-40 грн. Также подешевела молодая белокочанная капуста.

"В сегменте зелени цены преимущественно снижались. Подорожали только руколла и салат. Появился в продаже базилик", - добавляют аналитики.

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По их словам, в фруктовом сегменте вторую неделю подряд растут цены на апельсины и мандарины.

"Подешевел виноград из Молдовы, груши и садовая земляника, предложение которой продолжает увеличиваться. Продолжают дешеветь яблоки сорта "Гала", снизились цены также на сорта "Декоста", "Муцу" и "Симиренко". Подорожали "Лигол" и "Голден"", - добавляют эксперты.

Стали дешеветь орехи - фундук, фисташки и миндаль. Шампиньоны подорожали.

В Украине больше всего выросли цены на 3 категории продуктов - сахар, яйца и подсолнечное масло.