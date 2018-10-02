Почему и на сколько подорожал алкоголь в Украине. Фото с открытых источников.

Со 2 октября в Украине повысилась стоимость алкогольных напитков на 5-20%.

Минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены в расчете на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 грн, - до 321 грн, розничные - на 12,4%, или на 49,24 грн, - до 447 грн, передает Экономическая правда.

Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 грн вместо 79,55 грн, а бутылка сухого вина обойдется в 42 грн. Крепленые вина и вермуты подорожают до 49 грн за бутылку или на 8,9%, бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене - до 89 грн.

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Также на 12% подорожают виски, джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: "4" звезды - до 139,3 грн, "5" звезд - до 151,7 грн.

Второй этап повышения цен на алкоголь произойдет с 1 января 2019-го, когда на 9% повысятся акцизы.

С начала октября в Украине начнут действовать новые законодательные решения. Значительно поднимут цены на железнодорожные билеты и все виды алкоголя. Заявление на больничный можно будет подать в электронном виде, а работодатели будут отчитываться о всех страховых выплатах работникам.