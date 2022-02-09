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среда, 09 февраля 2022 17:46

Подорожает ли подсолнечное масло из-за соглашения о свободной торговле с Турцией

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Производители украинского подсолнечного масла будут вынуждены конкурировать за отечественный подсолнечник с турками на равных условиях. Пока речь идет о небольших объемах, но они опасаются, что объемы экспорта сырья будут возрастать, что создаст дефицит на внутреннем рынке.

Условия Соглашения о свободной торговле с Турцией стали неприятной неожиданностью для производителей украинского подсолнечного масла. Несмотря на то, что переговоры велись с 2006 года, окончательный текст соглашения был засекреченным. Выяснилось, что Соглашение позволяет Турции закупать без пошлин 50 тыс. т подсолнечника.

В "Укролияпроме" утверждают, что таким объемом сырья можно загрузить завод "тысячник" на два месяца работы. "Таким образом Украина должна бороться за каждый килограмм семьян. Открытие беспошлинного доступа турецких переработчиков к украинским семенам подсолнечника — это по факту мина, которая закладывается под фундамент нашей промышленности, которая только в прошлом году поставила продукции на внешние рынки на $8,6 млрд", — объясняют в ассоциации.

В агентстве УкрАгроКонсалт также уверяют: отмена заградительной пошлины могут негативно повлиять на отрасль.

Интересы Турции и Украины

Турция заинтересована в покупке украинского сырья, так как обладает большими перерабатывающими мощностями маслоэкстракционных заводов, а подсолнечника выращивает недостаточно, чтобы загрузить их собственным сырьем. Ранее Турция покупала семена в России, но та ввела высокие пошлины (подняла с 30% до 50%, но не менее $320 за т. – Gazeta.ua). По данным Agricensus Export Dashboard, Турция является основным направлением экспорта украинского подсолнечника, поглощая 43% объема.

Обнуление экспортной пошлины на семена подсолнечника не могло остаться без внимания, поскольку Украина смогла построить высокоэффективную масложировую отрасль. Мощности по переработке подсолнечника сейчас превышают 20 млн. т в год. На украинских заводах перерабатывается 98-99% всего выращенного в стране подсолнечника. Такими результатами могут гордиться только отдельные отрасли и страны. Украина является лидером в мировой торговле подсолнечным маслом – и это также благодаря заградительным пошлинам.

Автор: Минэкономики, Институт экономических исследований
 

Риски удорожания подсолнечного масла

Учитывая рекордный урожай Украины как крупнейшего мирового производителя подсолнечника, объемы сырья, на которые распространяется действие нового соглашения, могут остаться незамеченными на фоне масштабов масложировой промышленности страны, но есть ряд факторов, заставляющих производителей масла все-таки нервничать.

"На данный момент запасы подсолнечника на украинском рынке значительно превышают запасы нескольких предыдущих сезонов, и на фоне сдерживания сбыта сырья аграриями в первой половине сезона мы можем либо получить профицит в поставках в весенне-летний период, либо огромные перенесенные запасы", – рассказывает Светлана Киричок, аналитик агентства "АПК-Информ".

Впрочем, она признает, что существуют значительные риски, которые следует учитывать. Пока не ясно, есть ли возможность просмотра этой квоты как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

"В случае дальнейшего увеличения объемов беспошлинного экспорта и при существующей вероятности снижения урожая масличных культур в Украине, конкуренция на товарном рынке может реально усилиться и привести к повышению цен, а также к росту стоимости масла", – считает Светлана Киричок.

Автор: minfin.ua
 

Следует также учитывать, что это не первая квота на беспошлинный вывоз подсолнечника, уже зафиксированная в международных соглашениях

Несмотря на постоянный рост урожая подсолнечника, нехватка сырья – это факт. Рост его экспорта хотя бы на 10 тыс. т может негативно отразиться на отрасли, считают участники рынка.

"Несомненно, Украине необходимо развивать торговые связи со стратегическими партнерами. Вопрос заключается в том, не превратится ли отмена пошлины, хотя и в небольшие квотированные объемы, в основное условие в любых других сделках. Ведь в результате эти небольшие квоты могут обернуться очень значительной цифрой сырьевого экспорта и дефицитом для собственной перерабатывающей отрасли Украины", - считают аналитики УкрАгроКонсалт.

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В прошлом году Украина собрала максимальный в своей истории урожай: зерновых и зернобобовых – более 84 млн т, масличных культур – 22,6 млн т.

По итогам 2021 года Украина экспортировала агропродукции на $27,9 млрд, почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в $22,4 млрд.

Украина является мировым лидером по производству подсолнечного масла. Аналитики прогнозируют объем 7,2 млн т в 2021/2022 маркетинговом году. Внутреннее потребление составляет около 400 тыс. т. Из-за высокой стоимости сырья для масличной промышленности индекс среднемесячных цен на продукцию стремительно возрос в прошлом году и достиг максимальной отметки 212% в июле.

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09
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