Подняли выплаты по беременности и родам

Профинансировали 1,76 млрд грн пособия по беременности и родам. Фото: Politeka.net

Выплаты при родах и беременности в январе-июне 2019 года повысился на 24,7% в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

"В течение этого периода Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,76 млрд грн помощи по беременности и родам", – сообщает ФССУ.

Указанная помощь предоставляется трудоустроенным женщинам в размере 100% среднего дохода за весь период нахождения в отпуске по беременности и родам. Продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней – 70 дней до родов и 56 дней после них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности

Из государственного бюджета дополнительно выделят 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату им заработных плат. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По словам премьера, для предоставления средств нужно, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение. В бюджете на 2019 год на модернизацию государственных шахт предусмотрено 2,3 млрд грн.