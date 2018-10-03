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Подключение к инженерным сетям может стать бесплатным

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Подключение к инженерным сетям может стать бесплатным
Председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк зщаявил, что стоимость подключения к инженерным сетям будет покрываться исключительно за счет инвестиционной составляющей тарифа. Фото: 112 Украина

Верховная Рада решила повторно рассмотреть принципиально новую модель присоединения ко всем инженерным сетям (электричества, воды, газа, канализации) в первом чтении. Такое решение поддержали 228 парламентариев, в то время как принятие законопроекта за основу - 197.

Как предполагается, стоимость подключения будет покрываться исключительно за счет инвестиционной составляющей тарифа, что сделает невозможной коррупцию и скрытые или дублирующие платежи. По сути, это американский и израильский подход, - объясняет соавтор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк.

"По новой модели монополист или предоставляет инвестору готовую "точку присоединения" бесплатно, или гарантированно компенсирует инвестору затраты на строительство инфраструктуры по предоставленным ему техническим условиям. Кроме новой экономической модели присоединения к инфраструктуре, законопроект 6671 предусматривает также открытость технической документации монополистов по состоянию сетей, свободных мощностей, конкуренцию подготовки технических условий, а также четкие пошаговые процедуры взаимодействия монополистов с инвесторами и жесткие санкции за их нарушение", - отметил председатель Комитета по вопросам промышленной политики.

Ожидается, что принятие закона существенно повысит реальную инвестиционную привлекательность Украины и уберет один из главных инвестиционных барьеров на вход в украинскую экономику. От новой модели выигрывают все: инвесторы - из-за экономии капитальных расходов, субъекты естественных монополий - из-за увеличения объемов потребления, территориальные общины - из-за инвестиций и налогов, государство - из-за развития экономики и финансовой стабильности.

По оценкам экспертов, законопроект №6671 увеличит ВВП минимум на 1% в год. "Он является важной составляющей #ПромПакетаРеформ. Именно поэтому его поддерживают Минэкономики, УСПП, ФРУ, ТПП, Американская торговая палата в Украине (AmCham) Офис эффективного регулирования (BRDO), проект USAID LEV, Конфедерация строителей, Лига оборонных предприятий и еще с десяток профильных ассоциаций", - комментирует Виктор Галасюк.

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