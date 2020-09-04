Подержанные автомобили: какие машины покупают чаще всего

Среди приобретенных в августе легковых автомобилей доля подержанных составила 82%. Фото: unsplash.com

В августе украинцы приобрели 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 35% превысило показатель годичной давности.

Среди приобретенных в августе легковых автомобилей доля подержанных составила 82%, сообщает Укравтопром.

Самым популярным автомобилем месяца стал Renault Megane. В августе текущего года украинцы зарегистрировали 1926 авто этой модели. На Volkswagen Passat за месяц перешли 1848 пользователей. На третьем месте Skoda Octavia - 1672 растаможенных и зарегистрированных авто. Авто Volkswagen Golf приобрели 1526 украинцев, а Ford Focus - 1244.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине хотят запретить скручивать пробег на автомобилях

С начала 2020 года украинские номера получили почти 206,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. Это в 4 раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с июлем спрос на новые авто снизился на 17%.