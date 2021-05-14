Почти все члены наблюдательного совета Нафтогаза прекратили полномочия

В наблюдательном совете остался только один человек. Фото: "Економічна правда"

Пять из шести членов Наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении полномочий.

Их увольнение вступает в силу 14 мая, сообщил Департамент по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Прекращают полномочия Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлия Кузнецов и Наталья Бойко.

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"Таким образом, в составе наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года. Поэтому наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений. Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет, были ли факты нарушения требований статьи 35 закона "О предупреждении коррупции" при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".