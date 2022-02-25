Почти $1 млрд выделяет Украине Польша, $110 млн - Италия

Помощь Польши позволит увеличить международные резервы Украины. Фото: pixabay.com

Национальный банк Польши решил выделить Украине 4 млрд злотых ($950 млн) на условиях валютного свопа.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что эти деньги позволят увеличить международные резервы Украины.

"Национальный банк Украины благодарен коллегам за поддержку и доверие", - говорится в заявлении.

Средства предоставят на условиях валютного свопа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: G7 договорились о "разрушительных санкциях" против России - Байден

Валютный своп — это операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) в определенную дату в будущем, с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) заключение договора.

23 февраля министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует выделить EUR110 млн финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины в областях, которые будут согласованы с украинскими властями.

"Мы также намерены помочь Международному комитету Красного Креста в гуманитарной сфере", - добавил он.

По состоянию на 15:45 24 февраля в поддержку Украины после нового вторжения России выступили 48 государств и пять международных организаций. Заявили о поддержке Украины: ФРГ, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония , Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу Сингапур, Палестина, Белиз.