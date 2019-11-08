Почему женщинам найти работу труднее, чем мужчинам

Работодатели женский труд оценивают дешевле. Иногда сами женщины выбирают менее оплачиваемые профессии. Фото: texty.org.ua

В Украине уровень занятости женщин ниже, чем у мужчин. Причин несколько - неравенство доходов, законодательные ограничения, культурные особенности и гендерные стереотипы, рассказала Gazeta.ua экономист Дария Михайлишина.

"Женщины в первую очередь занимаются детьми, больными родственниками и домашними делами. Не всегда выходят на работу после окончания официального срока декретного отпуска. Карьера для них на втором месте. Мужчины же наоборот должны обеспечивать семью. Так считает 60% украинцев, свидетельствует недавний опрос", - объясняет она.

Добавляет, что женский труд оценивают дешевле. На одной и той же должности в конкретной компании мужчине и женщине одного возраста, с одинаковым опытом и образованием платят по-разному. Иногда сами женщины выбирают профессии, которые менее оплачиваемые.

"Женщин не спешат брать на работу. Работодатели перестраховываются, что те пойдут в декретный отпуск, будут брать больничный, когда заболеет ребенок. При этом остро испытывают дефицит кадров. Это связано со старением населения и массовой трудовой миграцией за границу. На самом деле женщины способны выполнять такую ​​же работу, что и мужчины. В 2017-м для них сократили список запрещенных профессий. Но его надо полностью ликвидировать", - отмечает Дарья Михайлишина.

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По ее словам, некоторые женщины сидят без работы вынужденно. Потому что не хватает мест в детских садах.

"Надо увеличивать количество коммунальных садов, уменьшать перечень разрешений для открытия частных. Стоит позволить работать дистанционно или неполный рабочий день. В Великобритании как женщины, так и мужчины могут выбрать гибкий график работы, если проработали в компании более 6 месяцев. Работают из дома, если заболел ребенок, его раньше надо забрать из школы. В Европе действуют программы переквалификации и курсы ведения бизнеса. Женщинам помогают восстановить навыки, которые потеряли во время декрета или освоить новую профессию", - объясняет экономист.

Так, Украина может дополнительно получить $7,5-23,6 млрд, если безработные женщины начнут работать, подытожила она.

В Украине большая часть руководителей - мужчины. Только каждое пятое резюме женщины претендует на руководящую должность. В среднем зарплата женщин на тех же должностях, что и мужчин меньше на 17-27%. Больше всего недоплачивают женщинам за 50 лет.