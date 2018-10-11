Почему в Украине стремительно растут цены

Инфляция остается на высоком уровне из-за устойчивого внутреннего спроса, быстрого роста заработных плат и резкого подорожание нефти на мировых рынках. Фото: 5 канал

В сентябре фактический показатель инфляции составил 8,9% в годовом выражении. Оказался выше, чем прогнозировал Нацбанк.

В июльском инфляционном отчете регулятор подчеркивал, что за счет базового компонента и цен на горючее в сентябре инфляция составит 8,3%, сообщили в Национальном банке.

Базовая инфляция в сентябре осталась такой же как была в августе - 8,7%. Правда в годовом измерении до 22,7% выросли цены на топливо. В основном из-за стремительного подорожания нефти в мире и обесценивание гривны.

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Инфляция остается на высоком уровне из-за устойчивого внутреннего спроса, быстрого роста заработных плат и резкого подорожание нефти на мировых рынках.

Новый прогноз инфляции регулятор объявит 25 октября.

На конец 2018 года Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 8,9%. Это практически соответствует прогнозу правительства - 9%. МВФ и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в 2018 году на уровне 9% и 10% соответственно.