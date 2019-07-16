Почему в Украине подорожала голубика

Голубику можно купить за 160 грн / кг. Фото: mk0agronewsur597qvtv.kinstacdn.com

За прошедшую неделю цена на голубику в Украине выросла на 20% и теперь ягоды можно купить за 160 грн/кг.

Причина подорожания - резкое похолодание и частые дожди, которые замедлили сбор данных ягод, сообщили в пресс-службе компании Pro-Consulting.

"В течение прошлой недели в Украине подорожала голубика, добавив сразу почти 20% в цене. И если неделей ранее ее можно было приобрести за 130 грн за кило, то уже сегодня цена стартует от 160 гривен за килограмм", - заявили на предприятии.

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В то же время, отметили в пресс-службе, средние оптовые цены на голубику продемонстрировали снижение по сравнению с 2017-м. По данным экспертов, снижение средних оптовых цен произошло вследствие раннего начала сезона сбора ягод в Украине за счет раннего потепления и наличия на рынке импортных ягод.

"Продавцы импортной продукции были вынуждены значительно снижать цену на продукцию", - объяснили в пресс-службе.

В компании добавили, что более 90% выращенной в Украине голубики поставляется на внешние рынки. При этом основными потребителями, по данным экспертов, Беларусь, Нидерланды и Великобритания.

Украина рискует потерять четверть урожая плодово-ягодных культур из-за неблагоприятных погодных условий. Цены на ягоды и фрукты могут вырасти. Больше всего могут подорожать яблоки.