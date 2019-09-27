Почему в Украине не запустили накопительные пенсии

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
5 Просмотров: 2529
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2169
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 774
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6561
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9378
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2385
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3249
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3654
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 297
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 531
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 297
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5913
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 450
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 21:10

Почему в Украине не запустили накопительные пенсии

  Комментировать
Почему в Украине не запустили накопительные пенсии
Чтобы ввести полноценную накопительную пенсионную систему надо создать соответствующую инфраструктуру, объясняют в Минсоцполитики. Фото: olegbsk.net

В Украине нужно запустить второй уровень пенсионной системы - накопительный. Люди смогут самостоятельно экономить деньги на пенсию и не зависеть от государства, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Сегодня Пенсионный фонд по сути банкрот. Его дефицит составляет более 170 миллиардов гривен. Фонд необходимо ликвидировать. Людям младше 35 лет, надо дать возможность заработать пенсию благодаря накопительной системе. Для этого единый социальный взнос разделить на две части. Одна пойдет в госбюджет, вторая - на персональные счета украинцев", - объясняет Кущ.

По его словам, сейчас обсуждают коррупционные модели запуска накопительной системы. Хотят создать мегагосударственный регулятор, который будет аккредитовать ручные негосударственные пенсионные фонды и перераспределять финансовые потоки.

"О накопительной пенсии в Украине начали говорить в 2003 году. Тогда запуск второго уровня перенесли. До сих пор имеем солидарную пенсионную систему. Никто не хочет проводить реальных реформ", - говорит экономист Александр Охрименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все в стране прекратят финансировать, а пенсии и дальше выплачивать - Новак

Чтобы ввести полноценную накопительную пенсионную систему надо создать соответствующую инфраструктуру, объясняют в Минсоцполитики.

"Необходимо сделать актуальные расчеты, кто платит, сколько процентов и будет ли это выгодно человеку. Кроме того, накопление - это длинные деньги. Должен быть рынок, куда можно инвестировать. В Украине его нет. Правда первые шаги к запуску накопительного уровня уже сделали. С 1 июля 2020 года работу негосударственных пенсионных фондов будет регулировать Нацкомиссия по ценным бумагам фондового рынка. Это предусматривает закон о "сплите", принятый 12 сентября", - говорит министр социальной политики Юлия Соколовская.

Накопительный пенсионный уровень должен заработать с 1 января 2019-го. Тогда сроки запуска перенесли на январь 2020 года.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему в Украине не запустили накопительные пенсии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

Взрывы боеприпасов заставили паломников судиться с Укрзализныцей

Расстреляли семью украинского митрополита

В Киеве издали приказ относительно евреев

Самое читаемое
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 59062
Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото
Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото
4
 Просмотров: 20025
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
25
 Просмотров: 19945
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Просмотров: 16491
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 14258
Экономика
"ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт своих ТЭС
"ДТЭК Энерго" инвестировал 1,650 млрд грн на ремонт своих ТЭС Просмотров: 72
Почему доллар дешевый: назвали причины
Почему доллар дешевый: назвали причины Просмотров: 1206
Бюджет-2020 пересмотрят - в правительстве готовят новый макропрогноз
Бюджет-2020 пересмотрят - в правительстве готовят новый макропрогноз Просмотров: 315
Доллар по 28 грн: НБУ отреагировал на курс валют в бюджете-2020
Доллар по 28 грн: НБУ отреагировал на курс валют в бюджете-2020 Просмотров: 1899
Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях
Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
6
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
6
Министр культуры назвал Бандеру неоднозначной фигурой
5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Голосов: 21865
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua