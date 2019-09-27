Почему в Украине не запустили накопительные пенсии

Чтобы ввести полноценную накопительную пенсионную систему надо создать соответствующую инфраструктуру, объясняют в Минсоцполитики. Фото: olegbsk.net

В Украине нужно запустить второй уровень пенсионной системы - накопительный. Люди смогут самостоятельно экономить деньги на пенсию и не зависеть от государства, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Сегодня Пенсионный фонд по сути банкрот. Его дефицит составляет более 170 миллиардов гривен. Фонд необходимо ликвидировать. Людям младше 35 лет, надо дать возможность заработать пенсию благодаря накопительной системе. Для этого единый социальный взнос разделить на две части. Одна пойдет в госбюджет, вторая - на персональные счета украинцев", - объясняет Кущ.

По его словам, сейчас обсуждают коррупционные модели запуска накопительной системы. Хотят создать мегагосударственный регулятор, который будет аккредитовать ручные негосударственные пенсионные фонды и перераспределять финансовые потоки.

"О накопительной пенсии в Украине начали говорить в 2003 году. Тогда запуск второго уровня перенесли. До сих пор имеем солидарную пенсионную систему. Никто не хочет проводить реальных реформ", - говорит экономист Александр Охрименко.

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Чтобы ввести полноценную накопительную пенсионную систему надо создать соответствующую инфраструктуру, объясняют в Минсоцполитики.

"Необходимо сделать актуальные расчеты, кто платит, сколько процентов и будет ли это выгодно человеку. Кроме того, накопление - это длинные деньги. Должен быть рынок, куда можно инвестировать. В Украине его нет. Правда первые шаги к запуску накопительного уровня уже сделали. С 1 июля 2020 года работу негосударственных пенсионных фондов будет регулировать Нацкомиссия по ценным бумагам фондового рынка. Это предусматривает закон о "сплите", принятый 12 сентября", - говорит министр социальной политики Юлия Соколовская.

Накопительный пенсионный уровень должен заработать с 1 января 2019-го. Тогда сроки запуска перенесли на январь 2020 года.