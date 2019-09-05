Почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1548
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 999
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 603
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8676
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1206
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1845
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6318
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6372
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
16
13
6
4
3
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 999
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29133
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 180
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
четверг, 05 сентября 2019 21:10

Почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Польше

  Комментировать
Почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Польше
До конца года молоко подорожает на 5%. Сметана и творог - 4%. Фото: ru.delfi.lt

В Украине производить молочные продукты не выгодно. Бизнес окупается за 5-7 лет. Фермеры, занимающиеся птицеводством, прибыль получают за 1,5-2 года, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Фактически едим молочку сомнительного качества, потому что другой нет. Чтобы изменить ситуацию, надо вводить субсидии для фермеров, эффективную систему дотаций и предоставлять дешевые кредиты. Без этого стимулировать скотоводство не получится", - говорит Дорошенко.

Он добавляет, что в Европе этому сегменту всегда уделялось больше внимания.

"Украинцы отказываются от молочных продуктов из-за высокой цены. В Польше молоко стоит вдвое дешевле. В Литве - в 2,3 раза. Это при том, что зарплата украинцев в шесть раз меньше, чем поляков. Еще хуже ситуация с йогуртом, кефиром, сыром. Это премиальный сегмент. За год подорожал на 16%", - объясняет эксперт.

В Украине один из самых высоких в Европе налогов на добавленную стоимость на молочные продукты. Составляет 20%, объясняют в ассоциации производителей молока. В Польше - 5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему молочные продукты стремительно дорожают

К концу года молоко к цене придаст 5%. Сметана и творог - по 4%.

"Сбить цену можно с помощью импорта. Это выход для чего угодно, но не молочных продуктов. Через малый срок годности их не успеют завезти. Испорченное молоко придется выливать на границе. Без поддержки государства снизить цены не удастся", - отмечает Дорошенко.

По его словам, украинцы не хотят держать коров и заниматься огородничеством. Большинство не имеет свободного времени. Кроме того, подсобное хозяйство невыгодно из-за подорожания кормов и удобрений.

За август молочные продукты подорожали на 5%. С начала года - на 16%, передает ассоциация производителей молока.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина победила Россию в историческом матче

Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 48708
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 45901
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 29162
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 24445
Тянул к мусорному баку: рассказали жуткие подробности убийства женщины
Тянул к мусорному баку: рассказали жуткие подробности убийства женщины Просмотров: 14661
Экономика
Программные РРО и закон про кэшбек: Украина может стать примером для Европы
Программные РРО и закон про кэшбек: Украина может стать примером для Европы Просмотров: 117
В Укрэнерго обнаружили коррупционную схему на 40 млн грн
В Укрэнерго обнаружили коррупционную схему на 40 млн грн Просмотров: 513
Когда появятся новые 5 грн: назвали сроки
Когда появятся новые 5 грн: назвали сроки Просмотров: 1296
ЕС разрешил завозить фрукты и овощи из Украины
ЕС разрешил завозить фрукты и овощи из Украины Просмотров: 216
Нацбанк сделал первый шаг к снижению процентов по кредитам
Нацбанк сделал первый шаг к снижению процентов по кредитам Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 21558
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua