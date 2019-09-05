Почему в Украине молоко стоит дороже, чем в Польше

До конца года молоко подорожает на 5%. Сметана и творог - 4%. Фото: ru.delfi.lt

В Украине производить молочные продукты не выгодно. Бизнес окупается за 5-7 лет. Фермеры, занимающиеся птицеводством, прибыль получают за 1,5-2 года, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Фактически едим молочку сомнительного качества, потому что другой нет. Чтобы изменить ситуацию, надо вводить субсидии для фермеров, эффективную систему дотаций и предоставлять дешевые кредиты. Без этого стимулировать скотоводство не получится", - говорит Дорошенко.

Он добавляет, что в Европе этому сегменту всегда уделялось больше внимания.

"Украинцы отказываются от молочных продуктов из-за высокой цены. В Польше молоко стоит вдвое дешевле. В Литве - в 2,3 раза. Это при том, что зарплата украинцев в шесть раз меньше, чем поляков. Еще хуже ситуация с йогуртом, кефиром, сыром. Это премиальный сегмент. За год подорожал на 16%", - объясняет эксперт.

В Украине один из самых высоких в Европе налогов на добавленную стоимость на молочные продукты. Составляет 20%, объясняют в ассоциации производителей молока. В Польше - 5%.

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К концу года молоко к цене придаст 5%. Сметана и творог - по 4%.

"Сбить цену можно с помощью импорта. Это выход для чего угодно, но не молочных продуктов. Через малый срок годности их не успеют завезти. Испорченное молоко придется выливать на границе. Без поддержки государства снизить цены не удастся", - отмечает Дорошенко.

По его словам, украинцы не хотят держать коров и заниматься огородничеством. Большинство не имеет свободного времени. Кроме того, подсобное хозяйство невыгодно из-за подорожания кормов и удобрений.

За август молочные продукты подорожали на 5%. С начала года - на 16%, передает ассоциация производителей молока.