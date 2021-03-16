Почему в феврале уменьшили размер субсидий

Сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь составила почти 7,8 млрд грн. Фото: pixabay

В феврале 2021 года украинцам выплатят меньший размер субсидии по сравнению с предыдущим месяцем.

Это связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале и январе 2021 года, сообщают в Минсоцполитики.

В течение последних месяцев средний размер субсидии составил:

- в декабре 2020 - 1731 грн;

- в январе 2021 - 2231 грн;

- в феврале 2021 - 1483 грн.

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"При расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь учли его цену на уровне 8,5-9 гривен за кубический метр", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Там добавляют, что в феврале поставщики газа уменьшили цены за январь, поэтому размер льгот и субсидий рассчитали с учетом цены 6,99 грн за куб. м и меньше.

Общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь составила почти 7,8 млрд грн. В феврале - 5,3 млрд грн.

В 2020 году Министерство финансов Украины нашло 2,5 млн нарушений при проверке получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.