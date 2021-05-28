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пятница, 28 мая 2021 12:26

Почему украинское масло в Испании стоит дешевле - объяснение экспертов

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Стоимость молока, подсолнечного масла и мяса в Украине выше, чем в странах Евросоюза. Эксперты объясняют это высокими налогами и слабой поддержкой аграриев.

В Украине литр пастеризованного молока стоит 25-30 грн. В польских, венгерских и португальских супермаркетах - от 18 до 25,3 грн в эквиваленте.

"Украинское молочное сырье стоит дороже, чем в Европе. В результате из Польши, Венгрии, Нидерландов последнее время импортируется большое количество молочных продуктов. Супермаркеты начали подтягивать стоимость дешевых импортных товаров к нашим более дорогим", - рассказала в интервью изданию "Вести" заместитель председателя правления ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко.

Автор: Елена Луценко
  Овощи в странах ЕС дешевле украинских на 5-10%.
Овощи в странах ЕС дешевле украинских на 5-10%.

В Украине дорожает мясо. 50% свинины Украина импортирует. На цену мяса сильно повлияло подорожание кормов, сообщили в ассоциации животноводов Украины.

Удешевление мяса прогнозируют через месяц.

"Пару недель назад я мониторил цены на подсолнечное масло. И тогда еще его стоимость была примерно одинаковой с Польшей. Но при этом там были скидки. То есть при практически одинаковой стартовой цене за счет больших скидок в размере 15-20 процентов в Польше оно было дешевле. В Украине же скидок на растительное масло не было уже год", - рассказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономист Алексей Дорошенко.

Овощи в странах ЕС дешевле украинских на 5-10%.

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"У нас аграрная страна и большой экспорт. И экспортер, например, тот же производитель подсолнечного масла, продает его по одинаковой цене как в Украине, так и за рубежом. Но сверху на эту цену государство накладывает НДС. И если к стоимости в ЕС добавляется 5 процентов, то у нас 20 процентов. И мы имеем ситуацию, при которой в Испании подсолнечное масло продают дешевле, чем в Украине. В ЕС существует мощная система поддержки агросектора. Там дается дотация на гектар, дотация на голову крупного рогатого скота, на конкретные виды деятельности, на хранилища. Эта дотация объективно снижает конечную цену для потребителя", - рассказал председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине могут подорожать некоторые продукты.

Есть риски роста цен на подсолнечное масло, кукурузу, а это влечет за собой рост стоимости мяса.

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