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вторник, 19 ноября 2019 21:10

Почему украинцы вынуждены покупать дорогие продукты

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Почему украинцы вынуждены покупать дорогие продукты
До конца года продукты подорожают. Но не существенно. Фото: Depositphotos

В Украине цены выше, чем в соседних странах. Поэтому иностранцы больше не приезжают к нам на закупки, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Все - от продуктов до лекарств - завозим из-за рубежа. До недавнего времени экспортировали только сигареты. Но и они подорожали из-за акцизов. Чтобы изменить ситуацию, надо уменьшать налог на добавленную стоимость на продукты. Возобновлять кредитование и создавать конкурентный рынок", - объясняет Дорошенко.

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По его словам, до конца года подорожает большинство продуктов. Но цены вырастут не существенно.

"Цены не вырастут больше потребительской инфляции. К концу года ее прогнозируют на уровне 1,5-1,8%. Возможны колебания на рынке овощей борщового набора. Вырастет стоимость яиц. Они традиционно дорожают в конце года. В ноябре-декабре менее доступным станет хлеб. Причем ржаной будет дорожать более быстрыми темпами, чем пшеничный", - объясняет эксперт.

В октябре продукты подорожали на 0,6%. Выросла в цене молочная продукция, мясо. Менее доступным стал хлеб из-за повышения мировых цен на зерно. Пшеничный хлеб подорожал на 1,7%, ржаной - на 1,4%. Батон прибавил 1,3%. Лидером стала гречка - плюс 31,3% к цене. На 7,8% подешевели яблоки. На 0,7% - сахар.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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