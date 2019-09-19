Почему украинцы увольняются с работы: назвали причины

В Украине 80% людей, которые изменили работу, не жалеют о своем решении.

Чаще всего украинцы увольняются из-за низкой заработной платы. На втором месте - отсутствие карьерного и профессионального развития, передает The Point.

Автор: The Point Реже украинцы меняют место работы из-за плохих условий труда и неудобного графика.

Результаты исследования показывают, что работники ищут компанию, где будут работать в удовольствие. Кроме того, для них важны хорошие отношения с коллегами. Реже украинцы меняют место работы из-за плохих условий труда и неудобного графика.

Автор: The Point Работники бегут от руководителей, которые кричат на подчиненных.

Работники бегут от руководителей, которые не умеют сдерживаться и кричат ​​на подчиненных. Также тех, кто не умеет ставить четкие задачи.

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Отношения с коллегами часто не складываются из-за зависти, непрофессионализма и сплетен.

Автор: The Point В коллективе часто отношения портятся из-за сплетен.

Каждый шестой работник решает сменить работу, если ему предлагают на 30% больше заработную плату. Каждому четвертому надо в 1,5 раза больше. Треть готова сменить работу, если предлагают вдвое большие выплаты.

Средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 16 249 грн. Меньше всего платят в Херсонской области - в среднем 8547 грн.