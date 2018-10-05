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пятница, 05 октября 2018 16:20

Почему украинцы рискуют не получить повышенную зарплату в следующем году

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Почему украинцы рискуют не получить повышенную зарплату в следующем году
Более 40% доходов государственного бюджета необходимо оплатить на погашение и обслуживание государственного долга. Фото: ukrinform.ua

В госбюджете нет средств, чтобы повысить зарплаты и пенсии украинцам в следующем году. Это связано с выплатами по государственному долгу 2019-го.

"Более 40% доходов государственного бюджета необходимо оплатить на погашение и обслуживание государственного долга. Это уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических затрат. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат. Также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

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В проекте госбюджета на 2019 год 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн не разделены между местными бюджетами.

"Речь идет об обеспечении качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа", модернизации и обновлении материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формировании инфраструктуры объединенных территориальных общин", - подчеркнул Валерий Пацкан.

В проект госбюджета на 2019 год правительство заложило минимальную заработную плату на уровне 4173 грн. Однако сумму продолжают обсуждать.

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05
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