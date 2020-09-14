Почему украинцы меняют работу

Молодые специалисты могут менять работу каждые полтора года. В то же время тем, кто занимает руководящие должности, не стоит менять рабочее место в течение 2-5 лет, утверждают эксперты.

Дольше всего работники задерживаются в сферах управления, инжиниринга, юридической деятельности и образования. Меньше всего - те, кто работает по рабочим специальностям, пишет grc.ua.

Автор: grc.ua 40% опрошенных украинцев утверждают, что находятся на одном месте работы не менее 5 лет.

40% опрошенных украинцев утверждают, что находятся на одном месте работы не менее 5 лет. Среди них больше всего людей в возрасте 31-50 лет. Почти каждый третий респондент задерживается у одного работодателя на срок от 2 до 4 лет. Раз в полгода меняют работу 3% опрошенных. Это преимущественно украинцы в возрасте от 24 до 30 лет.

Автор: grc.ua Чаще всего работу решают изменить из-за низкой заработной платы.

Чаще всего работу решают изменить из-за низкой заработной платы. Влияет отсутствие карьерного роста. Вместе с тем не все готовы к увольнению. Переживают, что за короткий срок не удастся найти новую работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Государство планирует улучшить условия работы для IT-специалистов

Преимущественно украинцы ищут новую работу месяц. Каждый десятый респондент на это тратит от 6 месяцев. На продолжительность поиска работы влияет опыт и навыки работника.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился. Многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.