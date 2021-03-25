Почему украинцы готовы быть заробитчанами - исследование

16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом. Фото: unsplash

63% опрошенных украинцев готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.

Таковы итоги исследования сайта по поиску работы Jooble совместно со стафинговой компанией Ancor, передает "Обозреватель".

Украинцы объясняют готовность сменить место жительства:

- высокой зарплатой;

- официальным трудоустройством;

- обеспечением места проживания;

- надбавкой к зарплате в случае работы в сложных условиях;

- бонусами в виде оплаты проезда, питания, отдыха, расходов на мобильную связь, интернет, спецодежду.

16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом.

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"Они не готовы переезжать в другой город или страну, а также опасаются, что работодатель может оказаться недобросовестным и обмануть их по уровню зарплаты или обещанных компенсаций, а предлагаемые условия проживания окажутся неприемлемыми", - говорится в результатах исследования.

Руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина отмечает, что спрос среди украинских претендентов на работу за границей есть постоянно, и с приходом карантина он только вырос. Больше всего работников интересуют Польша, Германия, Чехия, Литва и Италия.

В 2020 году доходы украинцев на иностранных рынках выросли на 33%. Самыми прибыльными странами стали США, Великобритания и Канада.