Почему украинцы еще не скоро получат субсидию деньгами

В Украине программу субсидий вводили как временную меру на несколько лет. Ждали, что экономика и доходы украинцев вырастут. Фото: УНІАН

Украинцам не стоит ждать монетизации субсидий. Очевидно, что с 1 января 2019 года люди не получат живых денег на оплату коммунальных услуг, рассказал Gazeta.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"В Украине монетизировали субсидии на обслуживание придомовых территорий. Речь идет о суммах в 100 гривен. Когда речь заходит о субсидии на газ и отопление, то все молчат. Там суммы серьезнее - более 2 тысяч гривен", - говорит эксперт.

Чтобы провести настоящую монетизацию субсидий, достаточно месяца.

"Нужно постановление Кабмина. Тогда украинцы будут подавать декларацию о доходах в соответствующие органы. Те будут проверять данные. После чего субсидию будут выплачивать живыми деньгами на платежную карточку потребителя. Технически проблем нет. Но чиновникам это невыгодно", - отмечает Александр Охрименко.

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По его словам, в Украине не совершенна программа субсидий. Ее вводили как временную меру на несколько лет. Ждали, что экономика и доходы украинцев вырастут. Этого не произошло.

"Сейчас бюджет субсидий очень большой. Есть команда уменьшать его. В таком случае долги за коммунальные услуги вырастут с 28 до 70 миллиардов гривен. Чтобы сократить их, надо вдвое уменьшить тарифы на коммунальные услуги. На их оплату люди должны тратить в среднем 10-15% от доходов. Украинцы платят все 50. Некоторые просто физически не могут рассчитаться с долгами за коммунальные услуги", - заключает Охрименко.

С 1 июля в Украине заработал реестр получателей субсидий. Благодаря этому удалось обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы в двух областях одновременно.