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четверг, 22 апреля 2021 21:10

Почему украинцам трудно найти работу после 40 лет

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Почему украинцам трудно найти работу после 40 лет
На выбор места работы в первую очередь влияет уровень зарплаты и график работы. Фото: pixabay.com

64% украинцев после 40 лет имели проблемы с поиском работы. Главные причины отказов: желаемый уровень зарплаты, возраст, недостаточный уровень образования.

39% людей 40+ считают свой возраст при трудоустройстве значительным минусом. Своими преимуществами старшие работники называют более ответственный подход к работе, заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве, наличие опыта, говорится в исследовании OLX Работа

Лишь 29% украинцев 40+ удается найти работу меньше, чем за 14 дней. 20% ищут более полугода.

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Торговля, транспорт, логистика - самые популярные сферы для поиска работы в Украине, независимо от возраста. Работники 40+ также часто ищут работу на производстве.

На выбор места работы в первую очередь влияет уровень зарплаты и график работы. Также среди важных факторов: близость к дому, возможность совмещать работу с личной жизнью/бытом.

"Проблема возрастной дискриминации на рынке труда продолжает существовать. Но есть и положительная тенденция - за последние годы появилось больше предложений для людей всех возрастов, в том числе в рабочих специальностях. Это касается и формата удаленной работы", - говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

В Украине зарегистрировали 680 тыс. безработных за первые три месяца 2021-го. Это на 34% больше, чем в прошлом году. В целом количество неработающих украинцев за год выросла на треть, сообщает Государственный центр занятости.

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