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вторник, 04 августа 2020 12:30

Почему учетная ставка до сих пор на низком уровне: объяснение НБУ

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Почему учетная ставка до сих пор на низком уровне: объяснение НБУ
Сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением. Фото: pixabay.com

В условиях коронакризиса и роста цен украинская экономика нуждается в стимулирующих мерах. Поэтому сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением.

В Комитете по монетарной политике НБУ отмечают, что из-за карантина граждане и предприятия вероятно и в дальнейшем будут сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Это тормозит восстановление деловой активности. Соответственно, экономика нуждается в стимулирующей монетарной политике.

В то же время, подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен. По итогам этого года инфляция будет близкой к цели НБУ в 5%. Но в 2021-м она может вырасти ближе к верхней границе целевого диапазона 5% +/- 1 п.п., пишет Finance.ua.

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"В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6 процентов является оптимальным решением. С одной стороны, она держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам пространство для снижения депозитных и кредитных ставок. С другой стороны, такое решение направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 годах, что важно для устойчивого роста экономики", - говорят в Комитете по монетарной политике.

Члены КМП по-разному видят дальнейшую траекторию ставки. 5 ожидают сохранения ее уровня до конца 2020-го. 3 видят потенциальное пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. 2 предположили о возможности повышения ставки уже в конце текущего года.

Во время заседания Комитета по монетарной политике 22 июля сохранения учетной ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 членов КМП. Еще 3 высказались за снижение ставки до 5,5%.

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Дата
04
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