Почему трудно найти работу - распространенные причины

Позиционирование себя как "умею делать все понемногу" может сыграть с кандидатом злую шутку. Фото: pixabay.com

Рекрутеры называют четыре распространенные причины, почему люди не могут долгое время найти работу. Хотя опыта и необходимых знаний хватает, чтобы занять вакантную должность.

Мастер на все руки

Позиционирование себя как "умею делать все понемногу" может сыграть с кандидатом злую шутку. Сейчас работодатели больше заинтересованы в специалистах своего дела, а не мастерах на все руки. Поэтому кандидат на должность должен показать во время собеседования, что является компетентным именно для нее, пишет Work.ua.

Зависимость от эмоций

Например, сегодня человек чувствует усталость,сил не хватает, поэтому решает не пересматривать новые вакансии. А завтра, находясь в прекрасном расположении духа, откликнется сразу на 15 предложений работы. Поиск работы требует организованности. Поэтому нужно придумать себе график и придерживаться его.

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Концентрация на одном из этапов поиска работы

Иногда соискатели слишком заостряют внимание на какой-то составляющей поиска работы и обделяют вниманием другие. Например, могут часами искать вакансии, внимательно изучать предложения и выбирать, на какое лучше откликнуться. Но так и не обновляют свое резюме, прежде чем отправить работодателю. Или целыми днями перечитывают резюме, дополняют его. Вместо того, чтобы продумать ответы на самые распространенные вопросы рекрутеров.

Много советчиков

Часто люди просят совета у всех подряд, рассылают электронные письма с просьбами о помощи в поиске работы экспертам со своей сферы. В результате можно получить много советов, которые не согласуются друг с другом, запутывают кандидата.

На украинском рынке труда выросло количество вакансий. Больше всего работы предлагают операторам коллцентров, водителям такси, продавцам-консультантам и строителям. Активно продолжают искать IT-специалистов. На 40% выросло количество предложений удаленной работы.