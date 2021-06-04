Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату

Во Всемирном банке есть показатель - $2 в день. Это предел крайней бедности. Понятия "прожиточный минимум" в мировой экономической науке и практике не существует. В Украине он используется для политических спекуляций, рассказал Gazeta.ua Глеб Вышлинский, директор Центра экономической стратегии.

"Среднюю зарплату Госстат считает на основании отчетов предприятий. Это реальный показатель. Прожиточный минимум предлагают привязать к ней. Но проблема в том, что сам по себе показатель прожиточного минимума не нужен и не имеет никакого значения ", - говорит он.

Автор: Елена Луценко Среднюю зарплату Госстат считает на основании отчетов предприятий. Это реальный показатель

По словам эксперта, многие показатели в Украине привязаны к минимальной зарплате или необлагаемого минимума доходов граждан.

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"Необлагаемый минимум когда-то был установлен на уровне 17 гривен. Так до сих пор существует. Правильно было бы просто установить штрафы в определенных суммах и прописать в законах механизм их просмотра, учитывая инфляцию. Минимальная зарплата реально работает как минимальный объем оплаты труда за месяц, который должны платить работодатели. Но повышать ее дальше пока не стоит. И так увеличили очень сильно - на 30% в течение прошлого года. Если снова повышать, это, во-первых, приведет к инфляционному давлению. Во-вторых - к увольнению части работников. Потому что государство начинает требовать платить больше, чем работодатели могут", - подытожил Глеб Вышлинский.

Прожиточный минимум в Украине намерены привязать к 40% средней зарплаты. Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3515. "За" проголосовали 253 нардепа. Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее 40% 2021 года. 2031 г. - не менее 50%. Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, правительство на основе мониторинга выполнения госбюджета должно рассмотреть повышение размера прожиточного минимума. К 2025 году Кабмин поручили обеспечить создание органа исполнительной власти, который будет исследовать расходы домохозяйств. Прожиточный минимум будут считать по фактическим затратам.