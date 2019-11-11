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понедельник, 11 ноября 2019 12:24

Почему PayPal до сих пор нет в Украине

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Почему PayPal до сих пор нет в Украине
PayPal пока решила не выходить на украинский рынок через определенные факторы. Фото: tolstosym.com

Нацбанк готов выдать платежной системе PayPal лизензию.

"Вопросы, связанные с выходом PayPal на украинский рынок, не вопрос регуляторного поля НБУ. Если PayPal захочет к нам обратиться, думаю, быстро получит лицензию", - заявил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, передает пресс-служба регулятора.

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Добавляет, что пока компания решила не выходить на украинский рынок через определенные факторы.

"Кабмин сейчас уделяет большое внимание этому вопросу", - отметил Бевз.

В ноябре прошлого года Нацбанк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы UnionPay International. Это самая большая платежная система в мире по количеству эмитированных карт.

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