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Почему опытным работникам трудно найти новую работу

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Почему опытным работникам трудно найти новую работу
Если на вакансию откликается кандидат со стажем более 3 лет и потрясающими достижениями, работодателю может показаться, что такой человек планирует "пересидеть" в компании несколько месяцев. Фото: pexels.com

Соискателям с большим опытом работы часто сложно трудоустроиться. О готовности принять на работу кандидата с опытом более 6 лет заявляют только 2% компаний.

Например, менеджеров по работе с клиентами преимущественно ищут с опытом работы от 1 до 3 лет. 33% работодателей готовы взять начинающих без профессионального стажа. Часто заявляют, что опыт работы будет плюсом, но он не обязателен, пишет grc.ua.

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Если на вакансию откликается кандидат со стажем более 3 лет и потрясающими достижениями, работодателю может показаться, что такой человек планирует "пересидеть" в компании несколько месяцев, не будет мотивирован и решит сменить работу, потому что та надоест.

Если вам отказывают в работе из-за чрезмерной квалификации, переделайте резюме. Возможно вы слишком подробно описываете предыдущий опыт работы. Во время разговора с работодателем приведите примеры из вашего опыта, которые свидетельствуют, что вы быстро адаптируетесь и можете приносить финансовую выгоду компании.

Работодатели отмечают, что рынок труда за время карантина сократился, ведь много компаний понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем, количество претендентов выросло, а их запросы снизились.

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Дата
16
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