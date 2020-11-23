Почему нужно ввести обязательные кассовые аппараты: объяснение экс-чиновника

Нефьодов убежден, что Верховной Раде следует учитывать форс-мажорные обстоятельства, пандемию коронавируса. Фото: unsplash

В долгосрочной перспективе кассовые аппараты необходимы для контроля оборотов бизнеса. Впрочем, следует учитывать условия пандемии.

Об этом сказал экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в эфире Obozrevatel TV.

"Я убежден, что кассовые аппараты в долгосрочной перспективе необходимы для экономики. Нам нужно контролировать обороты бизнеса, прослеживать цепочку товародвижения. У нас айфоны не должны въезжать через границу, затем превращаться в зеленый горошек, а потом снова продаваться как айфоны", - подчеркнул экс-чиновник.

Нефьодов прокомментировал протест предпринимателей против введения РРО для малого бизнеса.

"Я бы разделял протест на реальный и тех людей, которые, например, хотят отменить кассовые аппараты для продажи ювелирных изделий. Это уже звучит как-то странно и явно не отвечает интересам всех честных налогоплательщиков", - отметил экс-чиновник.

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Вместе с тем Нефьодов убежден, что Верховной Раде следует учитывать форс-мажорные обстоятельства, пандемию коронавируса.

"Было бы логично поддержать бизнес, особенно малый, в этой ситуации и дать какой-то дополнительный переходный период. Надеюсь, что до конца года Верховная Рада примет компромиссный законопроект, который переносит введение РРО, по крайней мере, на полгода для нерисковых категорий бизнеса", - сказал он .

По его словам, такой шаг даст Государственной налоговой службе больше времени на обучение предпринимателей и совершенствование интерфейса электронных РРО.

3 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. 17 ноября под зданием Верховной Рады активисты вступили в схватку с полицией. Участники акции хотели, чтобы обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП перенесли. 19 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский обсудили изменения, наработанные Кабмином.