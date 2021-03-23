Почему молодежь покупает биткоины: назвали неожиданную причину

Рискованные инвестиции чаще всего совершали женщины-представители этнических меньшинств в возрасте до 40 лет. Фото: unsplash

Молодежь инвестирует в криптовалюты ради острых ощущений.

Об этом заявили в Управлении по финрегулированию и надзору Великобритании - FCA, пишет Liga.net.

В FCA отмечают, что рискованные инвестиции чаще всего совершали женщины-представители этнических меньшинств в возрасте до 40 лет, которые используют соцсети для получения новостей. Для них вызов, конкуренция и новизна были важнее, чем классические причины инвестирования - желание заработать или отложить деньги.

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"Мы обеспокоены тем, что некоторых инвесторов соблазняют - часто с помощью онлайн-рекламы или тактики стрессовых продаж - на покупку продуктов с повышенным риском, которые вряд ли им подойдут", - заявил исполнительный директор FCA по вопросам потребителей и конкуренции Шелдон Миллс.

Отмечается, что большинство молодых инвесторов не в состоянии покрыть возможные большие убытки от инвестиций.

Национальный банк поддержал идею легализации криптовалют в Украине. Она определит правовой статус виртуальных активов и предоставит юридическую защиту пользователям и участникам рынка.