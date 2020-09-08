Почему магазины пирамиды B2B Jewelry до сих пор работают: объяснение СБУ

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Фото: unsplash.com

В Украине магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы успели обменять сертификаты на деньги или продукцию.

Организаторам пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов, вручили подозрения относительно мошенничества с финансовыми ресурсами, легализации имущества, полученного преступным путем, пишет пресс-служба СБУ.

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Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства: остров Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.