Почему экономика не спешит выходить "из тени": мнение экспертов

Эксперты считают, что в Украине уровень теневой экономики выше, чем показывает статистика. Фото: Depositphotos

В Украине уровень теневой экономики составляет не 30%, а около 50%, говорит финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Показатель теневой экономики, который определяет Минэкономразвития, не является адекватным. По их данным, за последние годы теневая экономика в Украине снизилась с 40% до 30%. На самом деле уровень теневой экономики намного больше. Взять, например, рынок тенизации оплаты труда, сферу торговли", - объясняет Кущ, пишет Сегодня.

По его словам, ежегодно теневая экономика падает на 3%. В то же время ВВП страны растет меньшими темпами, кроме 2018-го.

"Получается, что реальный рост ВВП происходит исключительно за счет детинизации. Сама экономика вообще не растет и даже падает? Это совершенно противоречивые цифры", - отметил Алексей Кущ.

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По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, на самом деле доходы украинцев растут, повышается уровень потребления.

"Если экономика растет, а уровень тенизации уменьшается, то мы понимаем, что экономика реально не растет, а просто происходит переток из теневого сектора в "белый". Но у нас действительно экономика растет. То есть теневая экономика также получает дополнительный импульс. Так, происходит ограничения контрабанды, включаются новые методы контроля, но какой фактор больше срабатывает - на плюс или на минус - я бы не взялся говорить", - пояснил эксперт.

К концу основных экономических реформ Украине советуют остановить стремительный рост минимальной зарплаты. Об этом заявила представитель Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.