Почему доллар подешевел: ответ Нацбанка

На 20 августа официальный курс составляет 25,17 грн/долл. Фото: Depositphotos

Гривна укрепилась, а доллар упал из-за роста спроса нерезидентов на облигации внутреннего государственного займа, деньги заробитчан и благоприятные цены на внешних рынках.

"Есть несколько факторов. Разумеется, это поведение нерезидентов. Они увеличили спрос на украинские активы, прежде всего ОВГЗ. Также это благоприятные условия торговли для украинских экспортеров, стабильные поступления валюты от трудовых мигрантов", - заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает Уніан.

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По его словам, на курс валют повлиял более низкий объем вывода дивидендов за границу, чем в прошлом году.

"Психологический фактор - благоприятные ожидания бизнеса. Это подтверждается более низким объемом возвращения дивидендов иностранным инвесторам на фоне полной отмены Нацбанком ограничений на их выплату", - отметил Сологуб.

Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 25,17 грн. Это на 3 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 11 коп. Стоит 27,95 грн.