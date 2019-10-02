Почему доллар падает, а цены - нет

Укрепление гривны - это признак макроэкономической стабильности. Фото: Depositphotos

Украинцы не чувствуют снижения стоимости товаров и услуг, несмотря на укрепление курса национальной валюты.

"Это имеет много объяснений. Частично - инерционность в установлении цен. Частично - низкая конкуренция на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости. Частично - повышение заработных плат. Частично - влияние со стороны увеличение спроса вследствие роста доходов украинцев", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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В то же время укрепление гривны - это признак макроэкономической стабильности.

"Благодаря углублению интеграции Украины в мировые рынки капитала сформировался устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый госдолг. Также рекордно выросла урожайность зерновых", - добавили в НБУ.

2 октября доллар стремительно подорожал - добавил 36 коп. Нацбанк установил курс 24,55 грн/долл. К этому доллар в основном дешевел. Самый низкий курс был 30 сентября - 24,08 грн/долл.