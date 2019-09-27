Почему доллар дешевый: назвали причины

Курс гривны поддерживает покупка гривневых ОВГЗ нерезидентами. С начала года объем вложений вырос в 15 раз - до 97 млрд грн. Фото: Кореспондент

Гривна укрепляется через благоприятную ситуацию на рынке. Плавающий курс реагирует на снижение стоимости нефти и газа, рекордный урожай зерновых, говорит руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

"Следует не забывать об IТ-отрасль, ежегодно растет. Все больше украинских компаний имеют заказы от зарубежного бизнеса. Это способствует тому, что на рынке становится больше валюты. Затем вступают в действие законы рынка и гривна крепнет", - отмечает Бахтари, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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По его словам, курс гривны поддерживает покупка гривневых ОВГЗ нерезидентами. С начала года объем вложений вырос в 15 раз - до 97 млрд грн.

"Фиксированный курс - как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация - иметь плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке", - подытожил он.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. На 27 сентября официальный курс Нацбанка составляет 24,18 грн/долл. С начала сентября доллар подешевел на 4%.