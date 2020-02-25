Почему дешевеет автогаз и что будет с ценой дальше

В некоторых регионах автогаз продают по 10 грн/л и ниже. Фото: Економічна правда

В Украине активно дешевеет автогаз. Цена на автозаправках существенно начала падать во второй половине января. До 24 февраля автогаз в среднем подешевел с 12,43 до 11,15 грн/л.

"С конца декабря прошлого года оптовые цены на сжиженный газ начали снижаться из-за влияния котировок в Европе. С 20 декабря 2019-го по 20 февраля 2020 года они опустились на 18% - до 3460 гривен за тонну. В январе сформировался избыток автогаза. Трейдеры перестраховались из-за опасений роста акцизного налога. Кроме того, в феврале начали дешеветь нефть и все нефтепродукты. Это связано с эпидемией коронавируса в Китае. Эта страна - крупнейший импортер нефти в мире", - рассказал Gazeta.ua аналитик "Консалтинговой группы А- 95" Артем Куюн.

Добавляет, что в некоторых регионах автогаз продают по 10 грн/л и ниже.

"В последнее время котировки на границе Украины демонстрируют рост. Поэтому снижение цены, которое видим - реакция на события двухнедельной давности. Если тренд к росту сохранится в ближайшие дни, то стоимость автогаза стабилизируется на некоторое время на сегодняшних отметках. Оптовые цены на бензин и дизтопливо также снижаются. Однако есть риск срыва поставок топлива из белорусских нефтеперерабатывающих заводов, введение пошлины на российское дизтопливо", - объясняет Куюн.

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По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука на рынок топлива влияет цена на нефть, которая начала снижаться. Также относительно стабильный курс валют.

"Понятно, что это "на руку" Украине. Ведь на границе покупаем нефтепродукты за валюту. Также надо ориентироваться на ситуацию на рынках, откуда поставляем пропан-бутан. Это Россия, Беларусь, Казахстан. Если там будут потрясения, то однозначно у нас цена топлива будет расти", - говорит Корольчук.

Госстат зафиксировал общее снижение спроса на дизтопливо. По словам Геннадия Рябцева с Научно-технического центра "Психея", основные потребители дизтоплива - железная дорога и армия. Именно они недобрали обычных объемов, что и привело к падению цен.